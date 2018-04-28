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«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в первом матче серии
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«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в первом матче серии 

Газета.Ru 16 минут назад
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции со счетом 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Об этом сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбами отметились Марк Шайфли, оформивший дубль, а также Брэндон Танев и Пол Штястны.
Единственный гол за хозяев удалось забить Кевину Фиалу.
Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 47 бросков из 48.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Запад. 1-й матч
Нэшвилл Предаторз (Нэшвилл) — Виннипег Джетс (Виннипег) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: 0:1 — Танев (Литтл) — 14:51 (5x5),
0:2 — Штястны (Лайне, Элерс) — 29:01 (5x5),
0:3 — Шайфли (Уилер, Коннор) — 37:51 (5x5),
1:3 — Фиала (Туррис, Эллис) — 41:23 (5x5),
1:4 — Шайфли (Уилер) — 59:24 (en)
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