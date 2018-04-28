Ещё
Макэлхинни и вратарь из юниорской лиги вызваны в сборную Канады на ЧМ в Дании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макэлхинни и вратарь из юниорской лиги вызваны в сборную Канады на ЧМ в Дании 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Федерация хоккея Канады на своем официальном сайте объявила о вызове в национальную команду на чемпионат мира голкипера «Торонто» Кертиса Макэлхинни и вратаря «Виндзора» (лига Онтарио) Майкла ДиПьетро.
В этом сезоне 18-летний ДиПьетро провел 56 матчей в регулярном чемпионате OHL, в среднем пропуская по 2,79 шайбы за игру и отражая 91,0 процент бросков по своим воротам. Также на его счету 6 игр в плей-офф. 34-летний Макэлхинни сыграл всего 18 игр в «регулярке» НХЛ, пропуская по 2,15 шайб за игру и отражая 93,4 процента бросков. В плей-офф он провел одну игру.
Спорт-Экспресс: последние новости
Макдэвид, Холл и Маккиннон номинированы на приз Теда Линдсея В Челябинске и Магнитогорске установлен рекорд посещаемости юниорских чемпионатов мира Леонид Тамбиев: "Хорошо, что хоккеисты не заснули и доиграли шесть овертаймов"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную24
Украинскому борцу запретили ехать в РФ21
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение