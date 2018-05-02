Ещё
Салливан: до гола Овечкина у «Питтсбурга» был хороший импульс, обидно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Салливан: до гола Овечкина у «Питтсбурга» был хороший импульс, обидно 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2).
«В плей-офф любая победа даётся с трудом. Никто не знает этого лучше, чем наша команда. Мы отлично боролись. Выиграть могла любая команда. Нам нужно лучше обращаться с шайбой, а сегодня нам очень не повезло. До гола Овечкина у нас был хороший импульс, мы чувствовали, что соперник подустал, было несколько отличных смен. Обидно. Теперь уже думаем о следующем матче и постараемся показать в нем всё, на что способны», — сказал расстроенный Салливан на послематчевой пресс-конференции.
Гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
Чемпионат.com: последние новости
Гол Овечкина в концовке матча вывел «Вашингтон» вперёд в серии с «Питтсбургом» Лучший снайпер Кубка Гагарина и ещё 9 игроков, которых не взяли на ЧМ-2018 Коннор Макдэвид будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира 2018 года
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вандалы изуродовали лицо Боярского21
Мальчик в девочке
Овечкин прокомментировал свой исторический гол2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Потонешь как камень»: Емельяненко обвинили в фальшивых боях22
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение