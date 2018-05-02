Салливан: до гола Овечкина у «Питтсбурга» был хороший импульс, обидно

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-2).

«В плей-офф любая победа даётся с трудом. Никто не знает этого лучше, чем наша команда. Мы отлично боролись. Выиграть могла любая команда. Нам нужно лучше обращаться с шайбой, а сегодня нам очень не повезло. До гола Овечкина у нас был хороший импульс, мы чувствовали, что соперник подустал, было несколько отличных смен. Обидно. Теперь уже думаем о следующем матче и постараемся показать в нем всё, на что способны», — сказал расстроенный Салливан на послематчевой пресс-конференции.

Гол Овечкина можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».