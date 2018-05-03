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Смит-Пелли заменил Уилсона в первом звене «Вашингтона» рядом с Овечкиным
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Смит-Пелли заменил Уилсона в первом звене «Вашингтона» рядом с Овечкиным 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл тренировку перед четвёртым матчем второго раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз», информирует в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. После трёх матчей в счёт в серии — 2-1 в пользу «столичных». Сочетания звеньев на тренировке: Холтби (Грубауэр); Кемпны — Карлссон, Овечкин — Кузнецов — Смит-Пелли Орлов — Нисканен, Стивенсон — Бекстрём — Оши Орпик — Джус, Джериш — Бигл — Чиассон Врана — Бигл — Чиассон.
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