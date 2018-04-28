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Вильям Нюландер отказался помочь сборной Швеции на ЧМ-2018
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Вильям Нюландер отказался помочь сборной Швеции на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер отказался от участия в чемпионате мира-2018 в составе сборной Швеции, информирует Expressen. Как сообщает издание, 21-летний хоккеист не приедет в Данию из-за того, что на данный момент находится без контракта.
Нюландер в 82 матчах регулярного чемпионата записал на свой счёт 61 (20+41) очко при показателе полезности "+21" и 10 минутах штрафного времени. В семи матчах плей-офф-2018 с «Бостоном» нападающий добавил в свой актив 4 (1+3) балла.
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