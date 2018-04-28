Сборная Канады по хоккею определилась с вратарской бригадой на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Канады по хоккею определился с вратарской бригадой на чемпионате мира в Дании. Об этом сообщает «Советский спорт».

27-летний Кемпер в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 принял участие в 29 играх, оформив четыре сухих матча. В среднем вратарь отражал 89,9% бросков при коэффициенте надежности 3,22. 34-летний Макиленни сыграл 18 встреч при коэффициенте надежности 2,14 и 93,4% бросков. 18-летний ДиПьетро выступает в хоккейной лиге Онтарио (OHL).

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир не поможет сборной Швейцарии на ЧМ.