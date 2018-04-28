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Роман Йоси: «Нэшвилл» играл хорошо, теперь нужно, чтобы шайба заходила в ворота
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Роман Йоси: «Нэшвилл» играл хорошо, теперь нужно, чтобы шайба заходила в ворота 

Советский спорт 1 час назад
Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси оценил игру команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (1:4).
«Виннипег» одержал победу в Нэшвилле и вышел вперед в серии
«Думаю, мы здорово играли, — приводит слова швейцарца официальный сайт НХЛ. — Мы неплохо начали матч. У нас был хороший первый период: мы нанесли много бросков, много играли в зоне соперника. Теперь нужно, чтобы шайба просто заходила в ворота».
Отметим, что соотношение бросков в этом матче составило 48:19 в пользу «Нэшвилла», а в первом периоде хозяева перебросали соперника со счетом 20:4.
Единственный гол «Нэшвилла» на счету форварда Кевина Фиалы.
Вторая игра серии пройдет 29 апреля также на льду «хищников».
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