Роман Йоси: «Нэшвилл» играл хорошо, теперь нужно, чтобы шайба заходила в ворота

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси оценил игру команды в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Виннипегом» (1:4).

«Виннипег» одержал победу в Нэшвилле и вышел вперед в серии

«Думаю, мы здорово играли, — приводит слова швейцарца официальный сайт НХЛ. — Мы неплохо начали матч. У нас был хороший первый период: мы нанесли много бросков, много играли в зоне соперника. Теперь нужно, чтобы шайба просто заходила в ворота».

Отметим, что соотношение бросков в этом матче составило 48:19 в пользу «Нэшвилла», а в первом периоде хозяева перебросали соперника со счетом 20:4.

Единственный гол «Нэшвилла» на счету форварда Кевина Фиалы.

Вторая игра серии пройдет 29 апреля также на льду «хищников».