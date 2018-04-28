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Дадонов: «Усталость есть, но это не повод не ехать в сборную России»
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Дадонов: «Усталость есть, но это не повод не ехать в сборную России» 

SPORT24.ru 1 час назад
Форвард сборной России и «Флориды» Евгений Дадонов подвел итоги сезона в НХЛ. Его команда не попала в плей-офф.
«Я не скажу, что совсем доволен. Все-таки у нас была главная цель, и мы ее не выполнили. А моя игра? Я старался, но уж идеально точно не было. Я ни разу не оставался в запасе, если был здоров, играл много. Очки? Знаете, не всегда статистика реально показывает то, что ты сделал на льду. Мог бы и больше набрать. Матчей за пять до конца регулярного чемпионата играли в Оттаве, вели перед третьим периодом 2:1, но уступили в овертайме. Вот вам и один балл, которого не хватило. На самом деле, мы не очень хорошо начали сезон. Это легко объяснить: новый тренер, новая система. Где-то привыкали дольше, чем нужно.
В сборную я всегда еду, что вы говорите такое. Если бы захотел, то придумал бы причину не ехать, но мне это даже в голову не приходило. Усталость есть, но это не повод не ехать в сборную, — сказал Дадонов.
Хоккеиста цитирует
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