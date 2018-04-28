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«Локомотив» подписал новые контракты с Красковским и Кутузовым
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«Локомотив» подписал новые контракты с Красковским и Кутузовым 

Р-Спорт 44 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с нападающим Павлом Красковским и защитником Александром Кутузовым, сообщается в официальном аккаунте хоккейной команды в Twitter.
Соглашение с Красковским, который выступает за железнодорожников с 2013 года, рассчитано на два года, с Кутузовым, играющим в составе «Локомотива» с 2017 года — на один.
В прошедшем сезоне Красковский сыграл в 62 матчах и набрал 11 (3 шайбы + 8 результативных передач) очков, Кутузов в сезоне-2017/18 провел в составе железнодорожников 7 матчей, забив одну шайбу.
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