«Локомотив» подписал новые контракты с Красковским и Кутузовым

Ярославский «Локомотив» подписал новые контракты с нападающим Павлом Красковским и защитником Александром Кутузовым , сообщается в официальном аккаунте хоккейной команды в Twitter.

Соглашение с Красковским, который выступает за железнодорожников с 2013 года, рассчитано на два года, с Кутузовым, играющим в составе «Локомотива» с 2017 года — на один.

В прошедшем сезоне Красковский сыграл в 62 матчах и набрал 11 (3 шайбы + 8 результативных передач) очков, Кутузов в сезоне-2017/18 провел в составе железнодорожников 7 матчей, забив одну шайбу.