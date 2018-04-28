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«Локомотив» продлил контракты с Кутузовым и Красковским
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«Локомотив» продлил контракты с Кутузовым и Красковским 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Локомотив» подписал новые контракты с 32-летним защитником Александром Кутузовым и 21-летним нападающий Павлом Красковским, сообщается в официальном Твиттере клуба. Соглашения рассчитаны на один и два сезона, соответственно.
Официально: подписаны новые контракты с нападающим Павлом Красковским и защитником Александром Кутузовым! Срок действия новых соглашений — 2 и 1 сезон, соответственно. pic.twitter.com/ODQ5rTeZ1h
— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 28 апреля 2018 г.
В последнем сезоне Кутузов сыграл только в регулярном чемпионате и в семи матчах забил один гол. Красковский в «регулярке» провел 51 игру и набрал 10 (3+7) очков, также нападающий принял участие в 9 встречах плей-офф, записав на свой счет одну результативную передачу.
Напомним, «Локомотив» вылетел из Кубка Гагарина на стадии 1/2 финала Западной конференции, где уступил СКА 1:4.
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