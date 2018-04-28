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Немецкий финалист Олимпиады подписал контракт с «Чикаго»
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Немецкий финалист Олимпиады подписал контракт с «Чикаго» 

Спорт-Экспресс 43 минуты назад
По информации Sport Bild, нападающий сборной Германии и «Мюнхена» Доминик Кахун подписал контракт с «Чикаго». Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на 2 года и начнет действовать со следующего сезона.
— У меня было две мечты: играть на Олимпиаде и попасть в НХЛ, — сказал Кахун. — В феврале исполнилась первая мечта, сенсационная серебряная медаль. Теперь сбывается вторая. Я счастлив.
В этом сезоне он набрал 41 (12+29) очков в 42 встречах чемпионата Германии, а также 14 (4+10) баллов записал на свой счет в 17 играх плей-офф. На Олимпиаде он набрал 5 (2+3) очков в 7 матчах.
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