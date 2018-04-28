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Хоккеист сборной России Анисимов сыграет в матче Евротура против шведов
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Хоккеист сборной России Анисимов сыграет в матче Евротура против шведов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Sports.ru
СТОКГОЛЬМ, 28 апреля. /ТАСС/. Нападающий сборной России Артем Анисимов сыграет в матче со шведами в рамках заключительного этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Анисимов сыграет в звене с Евгением Дадоновым и Павлом Бучневичем. Также в матче примут участие нападающий Сергей Андронов и защитник Богдан Киселевич, которые вместе с Анисимовым прибыли в пятницу вечером в расположение сборной.
В воротах сыграет Василий Кошечкин, запасной — Игорь Шестеркин.
Состав команды выглядит следующим образом:
Никита Нестеров — Алексей Марченко, Михаил Григоренко — Сергей Андронов — Максим Шалунов;
Богдан Киселевич — Динар Хафизуллин, Павел Бучневич — Артем Анисимов — Евгений Дадонов;
Егор Яковлев — Алексей Береглазов, Станислав Галиев — Владимир Ткачев — Никита Сошников;
Владислав Гавриков — Никита Трямкин, Максим Мамин — Илья Каблуков — Илья Михеев, Алексей Бывальцев.
Матч команд России и Швеции начнется в 16:30 мск.
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