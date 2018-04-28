Финны могут вставить клюшку в колеса России 

«Чемпионат» рассказал, почему сборная Финляндии может лишить россиян победы на чемпионате мира по хоккею.
Так, финскую команду возглавляет «вундеркинд» — 40-летний Лаури Марьямяки, начавший тренировать в 22 года.
Наставник начинал карьеру в молодежной команде клуба «Ильвес», продолжил в «Эспоо Блюз», поработал в клубе «Кярпят», с которым дважды выиграл финский чемпионат, тренировал молодежную сборную Финляндии, а также был помощником первого тренера главной команды страны.
Поможет команде и «звездный десант» из НХЛ. В расположение сборной приедут лидеры «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, форвард «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд и нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, а также защитники «Даллас Старз» и «Коламбус Блю Джекетс» Юлиус Хонка и Маркус Нутиваара.
«Финляндия точно поборется за медали. Другой вопрос, за какие», — отмечает автор статьи.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.