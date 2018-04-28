Ещё
Финны могут вставить клюшку в колеса России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финны могут вставить клюшку в колеса России 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Чемпионат» рассказал, почему сборная Финляндии может лишить россиян победы на чемпионате мира по хоккею.
Так, финскую команду возглавляет «вундеркинд» — 40-летний Лаури Марьямяки, начавший тренировать в 22 года.
Наставник начинал карьеру в молодежной команде клуба «Ильвес», продолжил в «Эспоо Блюз», поработал в клубе «Кярпят», с которым дважды выиграл финский чемпионат, тренировал молодежную сборную Финляндии, а также был помощником первого тренера главной команды страны.
Поможет команде и «звездный десант» из НХЛ. В расположение сборной приедут лидеры «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен, форвард «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд и нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен, а также защитники «Даллас Старз» и «Коламбус Блю Джекетс» Юлиус Хонка и Маркус Нутиваара.
«Финляндия точно поборется за медали. Другой вопрос, за какие», — отмечает автор статьи.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8010
Умерла 15-летняя российская сноубордистка55
Кокорин назвал Дзюбу крохобором11
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную25
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского10
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение