Финны могут вставить клюшку в колеса России

Чемпионат » рассказал, почему сборная Финляндии может лишить россиян победы на чемпионате мира по хоккею.

Так, финскую команду возглавляет «вундеркинд» — 40-летний Лаури Марьямяки, начавший тренировать в 22 года.

Наставник начинал карьеру в молодежной команде клуба «Ильвес», продолжил в «Эспоо Блюз», поработал в клубе «Кярпят», с которым дважды выиграл финский чемпионат, тренировал молодежную сборную Финляндии, а также был помощником первого тренера главной команды страны.

«Финляндия точно поборется за медали. Другой вопрос, за какие», — отмечает автор статьи.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года пройдет в датских городах Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.