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Питер Лавиолетт: Постараемся исправиться в следующем матче
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Питер Лавиолетт: Постараемся исправиться в следующем матче 

Советский спорт 1 час назад
— Я думаю, все рассуждения о том, как успешно команда выступала в регулярном чемпионате, нужно оставить в прошлом. И, если теперь вы дали бы мне выбор, что лучше — наша хорошая игра или просто победа, я бы выбрал победу.
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Речь о том, чтобы побеждать в хоккейных матчах здесь и сейчас. Вот что нам нужно. Постараемся исправиться, — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Добавим, что второй матч серии пройдет 30 апреля в Нэшвилле.
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