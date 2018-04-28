Питер Лавиолетт: Постараемся исправиться в следующем матче

— Я думаю, все рассуждения о том, как успешно команда выступала в регулярном чемпионате, нужно оставить в прошлом. И, если теперь вы дали бы мне выбор, что лучше — наша хорошая игра или просто победа, я бы выбрал победу.

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Речь о том, чтобы побеждать в хоккейных матчах здесь и сейчас. Вот что нам нужно. Постараемся исправиться, — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Добавим, что второй матч серии пройдет 30 апреля в Нэшвилле.