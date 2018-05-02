Ещё
Аналитики: «Бостон» победит «Тампу» Кучерова в третьем матче серии Кубка Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аналитики: «Бостон» победит «Тампу» Кучерова в третьем матче серии Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Букмекеры назвали фаворита третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 3 мая. Счёт в серии 1-1.
Аналитики считают аутсайдером «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.75, по итогам всей встречи — 2.15.
Шансы «Бостон Брюинз» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.20, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.72.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.0.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.72, меньше 5,5 — за 2.15.
Начало матча — в 2:00 мск.
Чемпионат.com: последние новости
12 российских хоккеистов, которые дебютируют на чемпионате мира-2018 Буре: у сборной России хороший состав, на ЧМ едут те, кто хочет и может играть Состав сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2018
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение