Аналитики: «Бостон» победит «Тампу» Кучерова в третьем матче серии Кубка Стэнли

Букмекеры назвали фаворита третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоится 3 мая. Счёт в серии 1-1.

Аналитики считают аутсайдером «Тампа-Бэй Лайтнинг». Коэффициент на победу в основное время — 2.75, по итогам всей встречи — 2.15.

Шансы «Бостон Брюинз» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.20, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.72.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.0.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.72, меньше 5,5 — за 2.15.

Начало матча — в 2:00 мск.