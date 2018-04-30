Аналитики: «Тампа» Кучерова сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

Букмекеры назвали фаворита второго матча второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», который состоится 1 мая. «Бостон» ведёт в серии 1-0.

Аналитики считают аутсайдером «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.90, по итогам всей встречи — 2.25.

Шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.10, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.67.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.75, меньше 5,5 — за 2.10.

Начало матча — в 2:00 мск.