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Аналитики: «Тампа» Кучерова сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
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Аналитики: «Тампа» Кучерова сравняет счёт в серии Кубка Стэнли с «Бостоном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита второго матча второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», который состоится 1 мая. «Бостон» ведёт в серии 1-0.
Аналитики считают аутсайдером «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.90, по итогам всей встречи — 2.25.
Шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.10, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.67.
Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.
Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.
Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.75, меньше 5,5 — за 2.10.
Начало матча — в 2:00 мск.
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