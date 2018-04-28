Аналитики: «Тампа» Кучерова выиграет у «Бостона» первый матч серии плей-офф

Букмекеры назвали фаворита первого матча второго раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз», который состоится 28 апреля.

Аналитики считают аутсайдером «Бостон Брюинз». Коэффициент на победу в основное время — 3.00, по итогам всей встречи — 2.25.

Шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» на победу более весомые. Успех в основное время котируется за 2.05, а с учётом овертайма и буллитов — за 1.65.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.80.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.75.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.87, меньше 5,5 — за 1.93.

Начало матча — в 22:00 мск.