Передача Сергачёва помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном»

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Счёт в серии — 1-1. Первый матч — 2:6.

Победную шайбу за 5 минут до конца третьего периода забросил форвард «молний» Ондржей Палат. Нападающий хозяев Брейден Пойнт поучаствовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (1+3) очка.