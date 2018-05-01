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Передача Сергачёва помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном»
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Передача Сергачёва помогла «Тампе» сравнять счёт в серии с «Бостоном» 

Чемпионат.com 45 минут назад
Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашней площадке принимал «Бостон Брюинз» и победил — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Счёт в серии — 1-1. Первый матч — 2:6.
Победную шайбу за 5 минут до конца третьего периода забросил форвард «молний» Ондржей Палат. Нападающий хозяев Брейден Пойнт поучаствовал во всех шайбах своей команды, набрав 4 (1+3) очка.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20. Защитник Михаил Сергачёв отдал голевую передачу в эпизоде с первым голом хозяев. Нападающий Никита Кучеров нанёс 2 броска в створ и заработал "-1" за полезность.
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