Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ-2018

Нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин и Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва.
«Сейчас вернёмся в Москву и посмотрим ещё раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и ещё пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — сказал Воробьёв.
Ранее специалист заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.