Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ-2018 по хоккею

Нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва. «Сейчас вернёмся в Москву и посмотрим ещё раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и ещё пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — сказал Воробьёв. Ранее специалист заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.