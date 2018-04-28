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Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ-2018
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Ничушкин и Телегин могут пропустить ЧМ-2018 по хоккею 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Нападающие московского ЦСКА и сборной России по хоккею Валерий Ничушкин и Иван Телегин могут пропустить чемпионат мира 2018 года в Дании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главного тренера национальной команды Илью Воробьёва.
«Сейчас вернёмся в Москву и посмотрим ещё раз, но согласно текущей информации Ничушкин и Телегин травмированы. Как и ещё пятьдесят игроков у нас. Судя по всему, на чемпионате мира их не будет», — сказал Воробьёв.
Ранее специалист заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.
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