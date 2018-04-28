Ещё
ЦСКА продлил контракт с Михаилом Науменковым на два года
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА продлил контракт с Михаилом Науменковым на два года 

Чемпионат.com 3 часа назад
Нападающий ЦСКА Михаил Науменков продлил контракт с клубом на два сезона, сообщает Континентальная хоккейная лига.
Форвард провёл последние четыре сезона в армейском клубе. В регулярном чемпионате 2017/18 нападающий принял участие в 45 матчах. Он набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+22» и 36 минутах штрафа. В плей-офф Науменков сыграл 18 матчей. Михаил записал на свой счёт 4 (1+3) результативных баллов, показатель полезности составил «+5», Науменков набрал шесть минут штрафного времени.
Это неполный текст новости
Чемпионат.com: последние новости
Определён состав олимпийской сборной России на Кубок АЛРОСА Определены номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона в НХЛ Финляндия победила Швецию и вышла в финал юниорского ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка2
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Шведы разгромили россиян89
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение