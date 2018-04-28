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Главный тренер сборной России по хоккею: есть разочарование от некоторых ребят
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Главный тренер сборной России по хоккею: есть разочарование от некоторых ребят 

RT на русском 23 минуты назад
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.
«Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.
Он отметил, что в матче Еврохоккейтура, против сборной Чехии на лёд выйдут те игроки, которые не попали в заявку на встречу с Швецией.
«Мы недовольны, что Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Никита Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело», — добавил тренер.
Ранее Воробьёв прокомментировал поражение от сборной Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
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