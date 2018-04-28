Главный тренер сборной России по хоккею: есть разочарование от некоторых ребят 

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что разочарован выступлением некоторых игроков национальной команды.
«Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего», — приводит слова Воробьёва РИА Новости.
Он отметил, что в матче Еврохоккейтура, против сборной Чехии на лёд выйдут те игроки, которые не попали в заявку на встречу с Швецией.
«Мы недовольны, что Станислав Галиев, Владимир Ткачёв и Никита Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело», — добавил тренер.
Ранее Воробьёв прокомментировал поражение от сборной Швеции во втором матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.