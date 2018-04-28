Ждахин назначен главным тренером «Югры»

«Югра» объявила о смене тренерского штаба. Команду возглавил Алексей Ждахин, помощником которого будет Владислав Бульин

«Тренерская карьера Ждахина началась с 2003 года. Он работал в нижнетагильском «Спутнике» по 2011 год, как на должности помощника главного тренера, так и на месте самого главного тренера. С 2011 года продолжил карьеру в качестве наставника ангарского «Ермака». Два сезона подряд его подопечные выходили в 1/4 финала Кубка Братины.

С 2013 по 2016 год Алексей Геннадьевич руководил ТХК. Под его началом тверской клуб дважды стал полуфиналистом ВХЛ и завоевал бронзовые медали. В следующем сезоне он возглавил тренерский мостик «Торпедо» (Усть-Каменогорск)», — сообщается на.