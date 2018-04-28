Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Буре или Фёдоров?

«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею—2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации). Наш баттл вышел на стадию четвертьфиналов плей-офф. В последней четвертьфинальной паре встретились Павел Буре Сергей Фёдоров . Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Принять участие в голосовании также можно в официальном сообществе «Чемпионата» в «ВКонтакте»