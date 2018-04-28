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Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Буре или Фёдоров?
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Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Буре или Фёдоров? 

Чемпионат.com 51 минуту назад
«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею—2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации). Наш баттл вышел на стадию четвертьфиналов плей-офф. В последней четвертьфинальной паре встретились Павел Буре и Сергей Фёдоров. Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.
Ранее вы вывели в стадию полуфинала Александра Овечкина, Евгения Малкина и Павла Даюцка.
Принять участие в голосовании также можно в официальном сообществе «Чемпионата» в «ВКонтакте»
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