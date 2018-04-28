Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка

Нападающий клуба НХЛ Артем Анисимов , прибывший в расположение российской сборной, прокомментировал игру со сборной Швеции в рамках Евротура.

«Все по-другому. Новый тренер, новая система, все новое», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

Хоккеист признался, что удивился увольнению тренера Олега Знарка, под руководством которого национальная команда России выиграла «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Анисимов подчеркнул, что решение, «кого назначать, а кого увольнять» принимает не он, и «что случилось — то и случилось».

29-летний Артем Анисимов выступает за клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс». В сборную России игрока вызвали впервые с 2016 года.