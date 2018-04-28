Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка 

Нападающий клуба НХЛ Артем Анисимов, прибывший в расположение российской сборной, прокомментировал игру со сборной Швеции в рамках Евротура.
«Все по-другому. Новый тренер, новая система, все новое», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».
Хоккеист признался, что удивился увольнению тренера Олега Знарка, под руководством которого национальная команда России выиграла «золото» на Олимпиаде в Пхенчхане. При этом Анисимов подчеркнул, что решение, «кого назначать, а кого увольнять» принимает не он, и «что случилось — то и случилось».
29-летний Артем Анисимов выступает за клуб НХЛ «Чикаго Блэкхокс». В сборную России игрока вызвали впервые с 2016 года.
Ранее в субботу россияне потерпели пятое поражение подряд под руководством тренера Ильи Воробьева, уступив команде Швеции со счетом 1:3.