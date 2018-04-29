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«Бостон» разгромил «Тампу» в первом матче серии Кубка Стэнли
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«Бостон» разгромил «Тампу» в первом матче серии Кубка Стэнли 

Газета.Ru 9 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Бостон Брюинз» одержал гостевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции со счетом 6:2. Об этом сообщает ТАСС.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рик Нэш и Патрис Бержерон, которые оформили по дублю, а также Брэд Маршан и Джейк Дебраск.
В составе команды Джона Купера голами отметились защитники Дэн Джирарди и Михаил Сергачев.
НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матч
Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Голы: 0:1 — Нэш (Пастрняк, Бержерон) — 17:11 (5x4),
0:2 — Бержерон (Пастрняк, Маршан) — 20:42 (5x5),
1:2 — Джирарди (Пакетт, Хедман) — 22:31 (5x5),
1:3 — Нэш (Крейчи, Пастрняк) — 32:33 (5x5),
2:3 — Сергачев (Пойнт, Гурд) — 33:22 (5x4),
2:4 — Маршан (Макэвой) — 43:32 (5x5),
2:5 — Бержерон (Маршан, Пастрняк) — 50:11 (5x5),
2:6 — Дебраск (Маршан, Макэвой) — 53:41 (en)
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