«Бостон» разгромил «Тампу» в первом матче серии Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" одержал гостевую победу над "Тампа-Бэй Лайтнинг" в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции со счетом 6:2. Об этом сообщает ТАСС.

НХЛ — плей-офф. 1/2 финала — Восток. 1-й матч

Тампа-Бэй Лайтнинг (Тампа) — Бостон Брюинз (Бостон) — 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)

Голы: 0:1 — Нэш (Пастрняк, Бержерон) — 17:11 (5x4),

0:2 — Бержерон (Пастрняк, Маршан) — 20:42 (5x5),

1:2 — Джирарди (Пакетт, Хедман) — 22:31 (5x5),

1:3 — Нэш (Крейчи, Пастрняк) — 32:33 (5x5),

2:3 — Сергачев (Пойнт, Гурд) — 33:22 (5x4),

2:4 — Маршан (Макэвой) — 43:32 (5x5),

2:5 — Бержерон (Маршан, Пастрняк) — 50:11 (5x5),

2:6 — Дебраск (Маршан, Макэвой) — 53:41 (en)