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«Тампа» — «Бостон». Видеообзор первого матча серии
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«Тампа» — «Бостон». Видеообзор первого матча серии 

Чемпионат.com 57 минут назад
«Бостон Брюинз» в первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции на чужом льду с крупным счётом переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 6:2 (1:0, 2:2, 3:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу команды Брюса Кэссиди.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 19 из 24 бросков, лучший бомбардир «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 38 секунд и очков не набрал, заработав при этом показатель полезности «-2». Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв забросил свою вторую шайбу в этом Кубке Стэнли и завершил игру с нейтральным показателем полезности, проведя на льду 16 минут 56 секунд.
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