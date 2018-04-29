«Вегас» повторил рекорд НХЛ 50-летней давности

«Вегас Голден Найтс» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги, державшийся 50 лет. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации статистической службы лиги, «золотые рыцари» дважды по ходу одного плей-офф сыграли более одного овертайма. В первом раунде «Вегас» во втором матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» победил во втором овертайме. В серии второго раунда с «Сан-Хосе Шаркс» «Голден Найтс» также довели дело до второго дополнительного периода, но уступили со счетом 3:4.

Последний раз такое удавалось «Сент-Луис Блюз» в 1968 году в серии с «Филадельфией Флайерз».

Счет в серии между «Вегасом» и «Сан-Хосе» равный 1:1. Третий матч состоится в Сан-Хосе 1 мая.