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«Вегас» повторил рекорд НХЛ 50-летней давности
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«Вегас» повторил рекорд НХЛ 50-летней давности 

Газета.Ru 21 минуту назад
«Вегас Голден Найтс» повторил рекорд Национальной хоккейной лиги, державшийся 50 лет. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации статистической службы лиги, «золотые рыцари» дважды по ходу одного плей-офф сыграли более одного овертайма. В первом раунде «Вегас» во втором матче серии с «Лос-Анджелес Кингз» победил во втором овертайме. В серии второго раунда с «Сан-Хосе Шаркс» «Голден Найтс» также довели дело до второго дополнительного периода, но уступили со счетом 3:4.
Последний раз такое удавалось «Сент-Луис Блюз» в 1968 году в серии с «Филадельфией Флайерз».
Счет в серии между «Вегасом» и «Сан-Хосе» равный 1:1. Третий матч состоится в Сан-Хосе 1 мая.
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