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Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением насчет четвертьфинальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Питтсбург", конечно, отличается от «Коламбуса», с которым мы играли в первом раунде. Два раза чемпионами просто так не становятся. Сразу видно, команда матерая, мастеровитая. С ними интересно, они дают играть сопернику. Самое главное, чтобы мы им не давали играть.
Кросби, Гюнцель — тяжело против них играть. Поражение в первом матче серии? Она идет до четырех побед, не надо раскисать, опускать руки. Нужно идти вперед и добиваться побед", — сказал Овечкин официальному каналу НХЛ в youTube.
Счет в серии 1:0 в пользу «Пингвинз». Вторая игра пройдет в Вашингтоне 29 апреля. Начало поединка в 22:00 по московскому времени.
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