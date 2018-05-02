Джон Купер: Бывают матчи, в которых «большие парни» не попадают на табло

— Это больше бросается в глаза, потому что плей-офф смотрят все. Но так и устроен хоккей. Эти парни столько раз нас выручали. Сегодня было время других.

Одно звено не сделает всю работу в плей-офф. Это касается и «Брюинз». Они первые вам скажут, что не каждый вечер ее делает для них одно звено Бержерона. Обе команды набрали столько очков в регулярном чемпионате потому, что у них есть другие тройки нападения, способные забивать. Это то, что тебе нужно.

Бывают матчи, в которых «большие парни» не попадают на табло, и тогда это должны сделать другие, потому что во многих матчах происходит ровно наоборот, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей счет в серии равный 1-1. Следующий матч состоится в Бостоне 3 мая и начнется в 3:00 по московскому времени.