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Джон Купер: «Палат — настоящий монстр. Он не получает той похвалы, которой заслуживает»
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Джон Купер: «Палат — настоящий монстр. Он не получает той похвалы, которой заслуживает» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер после победы над «Бостоном» (4:1) в третьем матче серии плей-офф оценил вклад нападающего Ондржея Палата в этот результат. Напомним, что хоккеист забросил две шайбы в этой встрече.
— Он настоящий монстр, — цитирует русскоязычный сайт НХЛ Купера. — Он один из тех парней, которые летают под радаром и не получают той похвалы, которой заслуживают. Но они и не ищут ее. Таков Ондржей Палат. Это была важная игра. Они все важные в плей-офф. Нам нужно было взять матч на выезде, и Палат стал большой причиной, почему мы это сделали. ​
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