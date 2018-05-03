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Джон Купер: Палат — настоящий монстр
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Джон Купер: Палат — настоящий монстр 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (4:1) отметил игру форварда Ондржея Палата.
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«Он настоящий монстр, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Он один из тех парней, которые летают под радаром и не получают той похвалы, которой заслуживают. Но они и не ищут ее. Таков Ондржей Палат.
Это была важная игра. Они все важные в плей-офф. Нам нужно было взять матч на выезде, и Палат стал большой причиной, почему мы это сделали».
Напомним, 27-летний чех сделал дубль, забросив первые две шайбы в ворота «Бостона».
После победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.
Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.
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