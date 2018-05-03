Джон Купер: Палат — настоящий монстр

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер после третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (4:1) отметил игру форварда Ондржея Палата.

Василевский признан второй звездой матча против «Бостона»

«Он настоящий монстр, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — Он один из тех парней, которые летают под радаром и не получают той похвалы, которой заслуживают. Но они и не ищут ее. Таков Ондржей Палат.

Это была важная игра. Они все важные в плей-офф. Нам нужно было взять матч на выезде, и Палат стал большой причиной, почему мы это сделали».

Напомним, 27-летний чех сделал дубль, забросив первые две шайбы в ворота «Бостона».

После победы в первом матче в Тампе «медведи» потерпели два поражения подряд и теперь проигрывают в серии со счетом 1-2.

Четвертый матч пройдет в ночь на 5 мая также в Бостоне.