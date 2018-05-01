«Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером «Амура»

Бывший вратарь хабаровского «Амура» Юха Метсола стал игроком уфимского «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Срок контракта финского голкипера с «Салаватом» составляет два года.

В прошедшем сезоне КХЛ Метсола в составе «Амура» вышел в плей-офф, где хабаровская команда уступила в первом розыгрыша, уступив будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».