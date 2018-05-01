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«Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером «Амура»
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«Салават Юлаев» подписал контракт с голкипером «Амура» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший вратарь хабаровского «Амура» Юха Метсола стал игроком уфимского «Салавата Юлаева», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок контракта финского голкипера с «Салаватом» составляет два года.
В прошедшем сезоне КХЛ Метсола в составе «Амура» вышел в плей-офф, где хабаровская команда уступила в первом розыгрыша, уступив будущему обладателю Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу».
Ранее сообщалось, что наставник «Амура» Андрей Мартемьянов стал главным тренером екатеринбургского «Автомобилиста».
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