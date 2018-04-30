«Вашингтон» сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»

ТАСС , 30 апреля. «Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 4:1 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом матче «Питтсбург» победил со счетом 3:2.

Третья игра серии пройдет в ночь на 2 мая на домашней арене «Питтсбурга».