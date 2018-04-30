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«Вашингтон» сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом»
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«Вашингтон» сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 30 апреля. «Вашингтон» на своем льду одержал победу над «Питтсбургом» со счетом 4:1 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин (2-я минута), для которого эта шайба стала седьмой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, а также Якуб Врана (15), Бретт Коннолли (23) и Никлас Бэкстрем (60). У проигравших отличился Крис Летанг (34).
"Вашингтон" сравнял счет в серии до четырех побед — 1-1. В первом матче «Питтсбург» победил со счетом 3:2.
Третья игра серии пройдет в ночь на 2 мая на домашней арене «Питтсбурга».
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