Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018

Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании.

Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на чемпионат мира 2018. В список вошли 26 хоккеистов, которые отправятся в Данию. В заявку на турнир могут попасть 25 игроков.

Состав сборной России на чемпионат мира 2018

Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

Кого не взяли

Кого ещё будут ждать

В НХЛ продолжает второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, после которого сборная России ещё может получить усиление.

Счёт в серии: 1-1.

Дата 7-го матча серии: 10 мая.

Счёт в серии — 1:1.

Дата 7-го матча: 10 мая.

Календарь матчей сборной России

Сборная России начнёт турнир 4 мая матчем с командой Франции. Всего на групповом этапе нашей команде предстоит провести семь игр.

Полное расписание

4 мая, 17:15 (мск) — Россия — Франция 6 мая, 13:15 — Австрия — Россия 7 мая, 17:15 — Беларусь — Россия 10 мая, 21:15 — Чехия — Россия 12 мая, 21:15 — Россия — Швейцария 14 мая, 17:15 — Россия — Словакия 15 мая, 21:15 — Россия — Швеция. Плей-офф чемпионата мира начнётся 17 мая. Хернинг и Копенгаген примут по два четвертьфинальных матча, а начиная с полуфинальной стадии все встречи будут проходить в Копенгагене.

Расписание

17 мая — четвертьфиналы (Копенгаген, Хернинг) 19 мая — полуфиналы (Копенгаген) 20 мая, 16:45 — матч за бронзу (Копенгаген) 20 мая, 21:15 — финал (Копенгаген).