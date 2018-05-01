Состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 

Нашей команде будет непросто добраться до медалей в Дании.
Тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на чемпионат мира 2018. В список вошли 26 хоккеистов, которые отправятся в Данию. В заявку на турнир могут попасть 25 игроков.
Состав сборной России на чемпионат мира 2018
Вратари: Василий Кошечкин («Металлург»), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Никита Зайцев («Торонто»), Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»).
Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Максим Шалунов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин, (оба — «Флорида»), Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Алексей Бывальцев («Амур»), Илья Михеев («Авангард»).
Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
Кого не взяли
Артём Зуб (СКА)
Антон Белов (СКА)
Алексей Марченко (ЦСКА)
Кирилл Семёнов («Авангард»)
Станислав Галиев («Ак Барс»)
Алексей Кручинин («Трактор»)
Владимир Ткачёв («Ак Барс»)
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не смогут помочь защитники Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба— «Ак Барс») и нападающие Иван Телегин, Валерий Ничушкин (оба — ЦСКА).
Кого ещё будут ждать
В НХЛ продолжает второй раунд плей-офф Кубка Стэнли, после которого сборная России ещё может получить усиление.
«Вашингтон» — Питтсбург" (Дмитрий Орлов, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов — Евгений Малкин)
Счёт в серии: 1-1.
Дата 7-го матча серии: 10 мая.
«Тампа-Бэй» — «Бостон» (Андрей Василевский, Михаил Сергачёв Никита Кучеров — Антон Худобин)
Счёт в серии — 1:1.
Дата 7-го матча: 10 мая.
Календарь матчей сборной России
Сборная России начнёт турнир 4 мая матчем с командой Франции. Всего на групповом этапе нашей команде предстоит провести семь игр.
Полное расписание
4 мая, 17:15 (мск) — Россия — Франция 6 мая, 13:15 — Австрия — Россия 7 мая, 17:15 — Беларусь — Россия 10 мая, 21:15 — Чехия — Россия 12 мая, 21:15 — Россия — Швейцария 14 мая, 17:15 — Россия — Словакия 15 мая, 21:15 — Россия — Швеция. Плей-офф чемпионата мира начнётся 17 мая. Хернинг и Копенгаген примут по два четвертьфинальных матча, а начиная с полуфинальной стадии все встречи будут проходить в Копенгагене.
Расписание
17 мая — четвертьфиналы (Копенгаген, Хернинг) 19 мая — полуфиналы (Копенгаген) 20 мая, 16:45 — матч за бронзу (Копенгаген) 20 мая, 21:15 — финал (Копенгаген).