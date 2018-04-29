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Сборная России впервые выиграла без Знарка
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Сборная России впервые выиграла без Знарка 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии со счетом 4:2 в матче Шведских игр Еврохоккейтура и прервала серию из пяти поражений подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Счет открыли чехи. Дмитрий Яшкин забросил шайбу на 9-й минуте первого периода. В ответ россияне отличись дважды — сперва счет сравнял Евгений Дадонов (10-я минута), а уже на 13-й минуте матча Павел Бучневич вывел россиян вперед.
Во втором периоде чехам удалось сравнять счет. Заброшенной шайбой на 34-й минуте отметился Филип Хитил. Владимир Ткачев на 38-й минуте вернул лидерство российской команде. А за минуту до финальной сирены в ворота чехов влетела 4-я шайба. Результативное действие на свой счет записал Никита Сошников.
>> Шведы разгромили россиян
Успех позволил россиянам прервать серию из пяти поражений. Для Ильи Воробьева победа стала первой на посту главного тренера сборной. Специалист сменил Олега Знарка. Об отставке бывшего главного тренера стало известно 12 апреля.
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