Сборная России впервые выиграла без Знарка

Сборная России по хоккею переиграла команду Чехии со счетом 4:2 в матче Шведских игр Еврохоккейтура и прервала серию из пяти поражений подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором периоде чехам удалось сравнять счет. Заброшенной шайбой на 34-й минуте отметился Филип Хитил. Владимир Ткачев на 38-й минуте вернул лидерство российской команде. А за минуту до финальной сирены в ворота чехов влетела 4-я шайба. Результативное действие на свой счет записал Никита Сошников