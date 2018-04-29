Павел Бучневич: У нас была неуверенность в себе, но мы это преодолели 

Россия обыграла Чехию на Шведских играх, прервав серию из пяти поражений
— Просто всей командой не могли сегодня забить — была какая-то скованность. Когда забиваешь лишь по одному голу за пять игр, появляется какая-то неуверенность в себе. Сейчас мы это преодолели — будем забивать по три-четыре, а с одной заброшенной в матче шайбой тяжело. — Каждый матч у вас менялись партнеры. — С Ткачевым я играю уже во втором матче, в целом звено действительно видоизменяется от матча к матчу.
— Вы уже нашли взаимопонимание с Ткачевым? — В сборной все партнеры — хорошие. С кем поставят, с тем и буду играть. Владимир Ткачев — умный центральный нападающий: знает, когда открыться, да и я знаю, где его найти на поле. У него хороший бросок — надеюсь, он будет забивать голы. — Вас удивили ошибки сборной Чехии в первом периоде? — У всех они случаются: хоккей — игра ошибок. Они совершили больше ошибок, мы — забили, удачно, — цитирует Бучневича официальный сайт ФХР.