13 олимпийских чемпионов вошли в состав сборной России на ЧМ-2018

Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Финальная заявка на чемпионат мира включает в себя 3 голкиперов и 22 полевых игрока.