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13 олимпийских чемпионов вошли в состав сборной России на ЧМ-2018
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13 олимпийских чемпионов вошли в состав сборной России на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Федерация хоккея России на своём официальном сайте объявила расширенный состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, который пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. В него вошли 26 хоккеистов. Финальная заявка на чемпионат мира включает в себя 3 голкиперов и 22 полевых игрока.
В состав национальной команды вошли 13 олимпийских чемпионов. Это вратари Василий Кошечкин («Металлург») и Игорь Шестёркин (СКА), защитники Никита Нестеров, Богдан Киселевич (оба — ЦСКА), Владислав Гавриков и Егор Яковлев (все — СКА), а также нападающие Павел Дацюк, Никита Гусев, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов (все — ЦСКА).
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