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Овечкин вывел «Вашингтон» вперед в матче с «Питтсбургом». Видео
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Овечкин вывел «Вашингтон» вперед в матче с «Питтсбургом». Видео 

Спорт-Экспресс 2 мая 2018
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в концовке 3-го матча 1/4 финала Кубка Стэнли против «Питтсбурга».
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