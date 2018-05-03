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«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция — в 2.00 (видео)
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«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция — в 2.00 (видео) 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Сегодня ночью, с четверга на пятницу, по московскому времени состоится матч №4 четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ — «Питтсбург Пингвинз» дома примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится на стадионе действующих чемпионов — PPG Paints Arena, и стартовое вбрасывание произойдет в 2.00 по Москве. Счет в серии 2-1 в пользу команды Александра Овечкина.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
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