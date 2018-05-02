«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция — в 2.30 (видео)

Сегодня ночью по московскому времени состоится матч №3 четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ — «Питтсбург Пингвинз» дома примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится на действующих чемпионов — PPG Paints Arena, и стартовое вбрасывание произойдет в 2.30 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»