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«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция — в 2.30 (видео)
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«Питтсбург» — «Вашингтон»: прямая трансляция — в 2.30 (видео) 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня ночью по московскому времени состоится матч №3 четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ — «Питтсбург Пингвинз» дома примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра состоится на действующих чемпионов — PPG Paints Arena, и стартовое вбрасывание произойдет в 2.30 по Москве.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Питтсбург» — «Вашингтон».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Питтсбург» — «Вашингтон»
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