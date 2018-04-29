«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямая трансляция — в 22.00 (видео)

Сегодня, 29 апреля, состоится матч №2 четвертьфинальной серии Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз» дома примет «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится на стадионе столичной команды — Verizon Center, и стартовое вбрасывание произойдет в 22.00 по Москве. Первую встречу в Вашингтоне выиграли действующие обладатели трофея — 3:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Питтсбург».

Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.

Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург»