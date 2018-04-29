Ещё
«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямая трансляция — в 22.00 (видео)
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямая трансляция — в 22.00 (видео) 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
Сегодня, 29 апреля, состоится матч №2 четвертьфинальной серии Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз» дома примет «Питтсбург Пингвинз». Игра состоится на стадионе столичной команды — Verizon Center, и стартовое вбрасывание произойдет в 22.00 по Москве. Первую встречу в Вашингтоне выиграли действующие обладатели трофея — 3:2.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Питтсбург».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург»
Спорт-Экспресс: последние новости
Патрис Бержерон: "Сегодня Раск стоял на голове" Объявлен состав сборной России на Кубок Алроса Макдэвид, Холл и Маккиннон номинированы на приз Теда Линдсея
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского пилота «Формулы 1» упрекнули в глупости4
Емельяненко раскрыл подробности беседы с ФБР2
Сборная России впервые выиграла без Знарка7
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»297
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение