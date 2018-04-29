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«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямой эфир — в 22.00 (видео)
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямой эфир — в 22.00 (видео) 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
В воскресенье, 29 апреля, состоится матч №2 четвертьфинальной серии Кубка Стэнли — «Вашингтон» дома примет «Питтсбург». Встреча пройдет на стадионе «Кэпиталз» — Verizon Center и начнется в 22.00 по Москве. Первую встречу в столице США выиграли «Пингвинз» — 3:2.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Питтсбург».
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать разбор игры, хайлайты (видео), комментарии участников матча, тренеров и наших ведущих авторов.
Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург»
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