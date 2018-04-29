«Вашингтон» — «Питтсбург»: прямой эфир — в 22.00 (видео)

В воскресенье, 29 апреля, состоится матч №2 четвертьфинальной серии Кубка Стэнли — «Вашингтон» дома примет «Питтсбург». Встреча пройдет на стадионе «Кэпиталз» — Verizon Center и начнется в 22.00 по Москве. Первую встречу в столице США выиграли «Пингвинз» — 3:2.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Питтсбург».

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Прямая трансляция матча «Вашингтон» — «Питтсбург»