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Евгений Дадонов вошёл в символическую сборную Шведских игр
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Евгений Дадонов вошёл в символическую сборную Шведских игр 

Чемпионат.com 50 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Дадонов вошёл в символическую сборную заключительного этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр. Российская команда заняла на турнире третье место, выиграв один матч из трёх. Символическая сборная была составлена по итогам голосования журналистов. В неё, помимо Дадонова, вошли только игроки сборной Швеции. Среди них вратарь Магнус Хелльберг, защитники Эрик Бранстрём и Оливер Экман-Ларссон, а также нападающие Элиас Петтерссон и Микаэль Баклунд.
Дадонов отметился на Шведских играх одной заброшенной шайбой.
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