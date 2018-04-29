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Капитан команды России Дадонов вошел в символическую сборную Шведских хоккейных игр
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Капитан команды России Дадонов вошел в символическую сборную Шведских хоккейных игр 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. /ТАСС/. Нападающий сборной России по хоккею и капитан команды Евгений Дадонов вошел в символическую сборную заключительного этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Об этом сообщают организаторы турнира.
Символическая сборная была составлена по итогам голосования журналистов. В нее также вошли вратарь Магнус Хелльберг (Швеция), защитники Эрик Брэнстрем и Оливер Экман-Ларссон (оба — Швеция), нападающие Дадонов, Элиас Петтерссон и Микаэль Баклунд (оба — Швеция).
Победитель Шведских хоккейных игр определится в матче между хозяевами турнира и финнами, который проходит в эти минуты. Финны уже обеспечили себе победу в общем зачете Евротура.
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