Капитан команды России Дадонов вошел в символическую сборную Шведских хоккейных игр

СТОКГОЛЬМ, 29 апреля. / ТАСС /. Нападающий сборной России по хоккею и капитан команды Евгений Дадонов вошел в символическую сборную заключительного этапа Евротура — Шведских хоккейных игр. Об этом сообщают организаторы турнира.

Победитель Шведских хоккейных игр определится в матче между хозяевами турнира и финнами, который проходит в эти минуты. Финны уже обеспечили себе победу в общем зачете Евротура.