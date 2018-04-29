Рекордный по посещаемости юниорский ЧМ по хоккею в России завершился победой финнов

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апреля. / ТАСС /. Победой сборной Финляндии в воскресенье завершился чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд (до 18 лет) в России. Турнир, прошедший в Челябинске и Магнитогорске, побил рекорд посещаемости.

Сборная России завершила выступление на домашнем турнире в четвертьфинале, проиграв американцам со счетом 1:5. Бронзовые медали завоевала команда Швеции. Еще перед началом соревнований чемпионат мира лишился нескольких ярких восходящих звезд мирового хоккея, в том числе и двух главных фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — россиянина Андрея Свечникова и шведа Расмуса Далина

Свечников забросил 40 шайб в регулярном чемпионате Юниорской лиги Онтарио и пять в плей-офф, а его клуб «Бэрри Кольтс» вылетел во втором раунде плей-офф. Хоккеист утверждал, что готов выступать за сборную России на домашнем турнире, однако клуб не отпустил его на турнир, мотивировав отказ травмой. Руководство «Бэрри Кольтс» сообщало, что хоккеист вернулся с травмой в январе с молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), возможно, это и послужило причиной такого решения.

Федерация хоккея России (ФХР) направляла официальные письма в Канадскую хоккейную ассоциацию и Международную федерацию хоккея (IIHF) с информацией о том, что клуб «Бэрри Кольтс» отказывает в разрешении Свечникову выступать на юниорском чемпионате мира, и запросом о содействии по сложившейся ситуации. Позднее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что Свечников не может приехать на чемпионат мира по состоянию здоровья.

18-летний шведский защитник Расмус Далин уведомил свою федерацию о том, что не примет участие в юниорском чемпионате мира сразу же после своего последнего матча в сезоне за «Фрелунду». Хоккеист в общей сложности провел 82 игры в сезоне в различных турнирах. За клуб — в национальном чемпионате и Лиге чемпионов, в составе сборной принял участие в Олимпийских играх и матчах Еврохоккейтура, также выступил на молодежном чемпионате мира (игроки до 20 лет) в Баффало, где был признан лучшим защитником турнира и помог команде завоевать серебряные медали. Далин отметил, что он еще молод и впереди у него долгая карьера, а сейчас важно восстановиться после сложного сезона.

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Рекорд посещаемости и хорошая организация

Уже после окончания четвертьфинальных встреч стало ясно, что предыдущий рекорд посещаемости юниорских чемпионатов мира, который был установлен в 2010 году в Белоруссии (115 140 человек), пал. Всего матчи турнира, по данным Международной федерации хоккея, посетили 159 176 зрителей. Несмотря на ранний вылет сборной России, интерес к турниру у челябинских болельщиков не упал, они продолжили заполнять арену на матчах плей-офф и играх за выживание.

"Энтузиазм болельщиков в Челябинске и Магнитогорске отличный. Мы очень рады, что Федерация хоккея России дала право на проведение турнира именно Челябинску и Магнитогорску, надеемся еще вернуться сюда. Очень высокая посещаемость матчей, на которые обычно приходит не так много людей, прежде всего матчей за выживание", — отметил член совета IIHF Франк Гонсалес.

Шведский хоккеист Якоб Олофссон после проигранного полуфинала финнам отметил, что его команде приятно играть на чемпионате мира из-за хорошей атмосферы. «Очень хорошо, что матчи чемпионата посещают так много людей, из-за этого здесь приятно играть. На прошлогоднем турнире было значительно меньше зрителей», — отметил хоккеист.

Гонсалес сообщил, что всем командам с самого начала чемпионата очень нравится организация турнира в России, нареканий ни у кого нет. Главный тренер сборной Швеции Торгни Бенделин после матча за бронзу сообщил ТАСС о том, что два человека из оргкомитета следующего чемпионата мира в Швеции на протяжении пяти дней были в Челябинске и Магнитогорске, они перенимали опыт российских коллег.

"Они были очень впечатлены всем, что здесь происходит, организацией, фанатами. Это два очень больших хоккейных города. В Швеции турнир будет проходить в маленьких городах, но в которых очень большие хоккейные традиции. Надеюсь, что мы проведем хороший турнир", — сказал тренер.

У организаторов во время чемпионата произошел лишь один сбой. После четвертьфинального матча Россия — США при исполнении американского гимна на арене параллельно заиграла другая музыка, после чего гимн был выключен. Оргкомитет и ФХР сразу же принесли извинения американской стороне, которая отметила, что ничего страшного в этом нет.

Победа финнов

Предыдущие три юниорских чемпионата мира, которые проводились в России (2003, 2008, 2013), неизменно выигрывали канадцы. Однако на этом турниры родоначальники хоккея, одержав четыре победы в группе, в четвертьфинале сенсационно уступили чехам со счетом 1:2.

Финал по составу участников получился аналогичным прошлогоднему. В этот раз финнам удалось взять реванш и завоевать золотые медали в четвертый раз в своей истории. Сборная Финляндии выиграла все семь матчей на турнире, а в финале победила рекордсмена по количеству побед на чемпионатах мира среди юниоров (10 раз) команду США со счетом 3:2.

На матче присутствовало 7499 зрителей, встреча, наряду с четвертьфинальной игрой Россия — США, стала самой посещаемой на турнире. Российские болельщики в течение матча активно поддерживали финскую команду.

"Команда верила в себя на протяжении всех матчей. Только когда ты веришь и забываешь о предыдущих поражениях, можно выиграть. Мы с самого начала турнира испытывали потрясающие эмоции и очень рады, что удалось победить. Мы старались играть для себя и считали, что результат обязательно придет, так и произошло", — прокомментировал турнир главный тренер победителей Томмми Ниемела.

Защитник сборной Финляндии Анттони Хонка назвал победу на турнире заслуженной. «Мы провели великолепный турнир, это заслуженная награда. Финальный матч был для нас самым сложным, но все игры были тяжелыми, примерно равными. На этом турнире было очень много хороших команд, надо было играть на максимуме все матчи для того, чтобы выиграть золото», — сказал Хонка.

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