Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо» 

Чешский вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", сообщает ТАСС.
Отмечается, что контракт игрока рассчитан на один год.
Чешский голкипер начал свою карьеру в "Тракторе" в 2015 году, где по итогам прошедшего сезона сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Францоуз также выступит в составе сборной Чехии на чемпионат мира 2018 года в Дании.
Ранее "Нэшвилл Предаторз" нанес разгромное поражение "Колорадо Эвеланш" в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд плей-офф.