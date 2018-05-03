Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо»

Чешский вратарь челябинского "Трактора" Павел Францоуз подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо", сообщает ТАСС

Отмечается, что контракт игрока рассчитан на один год.

Чешский голкипер начал свою карьеру в "Тракторе" в 2015 году, где по итогам прошедшего сезона сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)

Францоуз также выступит в составе сборной Чехии на чемпионат мира 2018 года в Дании.

Ранее "Нэшвилл Предаторз" нанес разгромное поражение "Колорадо Эвеланш" в шестом матче четвертьфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в следующий раунд плей-офф.