Голкипер «Трактора» Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо»

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Чешский вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение 27-летнего хоккеиста с командой рассчитано на один год.

Францоуз стал игроком «Трактора» в 2015 году. В сезоне-2017/18 сыграл за челябинский клуб 35 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропуская в среднем 1,8 шайбы за игру при коэффициенте надежности 0,946%. Францоуз был включен в заявку сборной Чехии на чемпионат мира 2018 года в Дании, который станет для игрока пятым в карьере.

"Колорадо" в регулярном чемпионате НХЛ занял восьмое место в Западной конференции, а в раунде 1/8 финала плей— офф со счетом 2-4 уступил «Нэшвиллу».