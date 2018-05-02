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Голкипер «Трактора» Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо»
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Голкипер «Трактора» Францоуз стал игроком клуба НХЛ «Колорадо» 

ТАСС 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Чешский вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Соглашение 27-летнего хоккеиста с командой рассчитано на один год.
Францоуз стал игроком «Трактора» в 2015 году. В сезоне-2017/18 сыграл за челябинский клуб 35 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропуская в среднем 1,8 шайбы за игру при коэффициенте надежности 0,946%. Францоуз был включен в заявку сборной Чехии на чемпионат мира 2018 года в Дании, который станет для игрока пятым в карьере.
"Колорадо" в регулярном чемпионате НХЛ занял восьмое место в Западной конференции, а в раунде 1/8 финала плей— офф со счетом 2-4 уступил «Нэшвиллу».
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