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Рукопожатие Александра Овечкина и Сидни Кросби после завершения серии
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Рукопожатие Александра Овечкина и Сидни Кросби после завершения серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: News.ru
В шестом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил в овертайме со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1). Счёт в серии — 4-2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
После завершения серии состоялось традиционное рукопожатие игроков команд, в том числе капитанов — Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»).
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» NHL GIfs.
Овечкин выступает за «Кэпиталз» с 2005 года. За это время «Питтсбург» с Кросби трижды обыгрывал «Вашингтон» в серии плей-офф и завершал сезон для Овечкина и его команды.
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