Сидни Кросби: У «Питтсбурга» много хорошего в игре, чтобы добиться успеха

«Питтсбург» уступил «Вашингтона» (3:6) и стал проигрывать в серии до четырех побед со счетом 2-3.

Шайба Кузнецова вывела «Вашингтон» вперед в серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом» (видео)

«Все понимают сложившуюся ситуацию. Уже невозможно что-либо изменить, поэтому отправляемся на решающий матч сфокусированными именно на нём. Надо выигрывать следующий матч и дойти до игры номер семь. У «Питтсбурга» в данный момент такие мысли. У нас много хорошего в игре, чтобы добиться успеха. Нам просто самим нужно убедиться, поверить в себя, что мы способны продолжать идти дальше, продолжать играть на том же уровне, в том же ключе», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.