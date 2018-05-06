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Сидни Кросби: У «Питтсбурга» много хорошего в игре, чтобы добиться успеха
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Сидни Кросби: У «Питтсбурга» много хорошего в игре, чтобы добиться успеха 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Питтсбург» уступил «Вашингтона» (3:6) и стал проигрывать в серии до четырех побед со счетом 2-3.
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«Все понимают сложившуюся ситуацию. Уже невозможно что-либо изменить, поэтому отправляемся на решающий матч сфокусированными именно на нём. Надо выигрывать следующий матч и дойти до игры номер семь. У «Питтсбурга» в данный момент такие мысли. У нас много хорошего в игре, чтобы добиться успеха. Нам просто самим нужно убедиться, поверить в себя, что мы способны продолжать идти дальше, продолжать играть на том же уровне, в том же ключе», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.
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